شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف رشاد تجسد والدة إدوارد فى مسلسل "خيال حلمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة عفاف رشاد ضمن أحداث حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "القرار" شخصية والدة بطل العمل الفنان إدوارد الذى يتعرض لمشاكل عديدة مع زوجته، ويشارك في بطولته كل من نانسي صلاح ومحمد عبدالجواد ومحمد مهران ومن إخراج تامر حمزة، وتم تصوير عدة مشاهد من العمل داخل ستوديو المغربى بشبرامنت ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى العين السخنة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الفنانة مؤخرًا عفاف رشاد في لقاء خاص لـ"الخليج 365": الضجة الكبيرة اللى حصلت دى ماكنش ليها أي لزمة أنا طلعت تريند وأنا لا أهتم بهذه الأمور ولا بعمل لنفسى أي شهرة ولا الكلام ده، وزى مأنا سعيدة طبعاً بتعليقات الناس اللى اتكلموا عنى، فأنا كمان زعلانة من الناس اللى كانت بتتنمر بى، وأنا معملتش أي حاجة غير إنى غيرت صورة البروفيل على الفيس بوك زى أي حد .

وأضافت الفنانة عفاف خلال لقائها مع كاميرا الخليج 365: تشبيهى بالفنانات العالميات ده مايهمنيش وأنا ماطلبتوش ومحدش ليه دعوة بصورتى الشخصية، وشكراً لكل واحد قال عنى كلمة كويسة وأنا خلال مسيرتى الفنية معملتش حاجة تخلينى أخجل منها، وأنا زى ما أنا ممثلة فأنا إنسانة وليا بيت وابن اللى كنت بحلم يبقى دكتور وفعلاً قدرت أخليه دكتور.

وخلعت رشاد قناعها الواقى وهى غاضبة وأكملت: ناس بتقول عندى 64 سنة وعاملة كده إزاى أنا مش عاملة فيلر ولا الكلام ده، أنا قدمكم أهو مع إنى مكنتش عايزة أظهر لأنى مش فرجة وأنا مش مبسوطة لأن فيه حاجات أهم وبجد أنا زعلانة.

وعن أزمة الحجاب قالت عفاف رشاد: أنا مش عارفة الناس جابت التصريحات دى منين، كل اللى قولته إنى كنت لما بلبس حاجة على رأسى فبيحصلى صداع نصفى لأنى مصابة بيه من وأنا طفلة، لكن ماقولتش إن الناس ماتلبسش الحجاب لأنه بيجيب الصداع ده كلام غلط طبعاً.

وأكدت: "الحجاب ده بينى وبين ربنا ومحدش له دعوة بيا ليكم بس دخل في شغلى غير كده يبقى عيب ومايصحش".