شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تشكر جمهورها على تهنئات عيد ميلادها: دعمكم كتير كان بيوقفني على رجلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة شكر لجمهورها ومتابعيها على تهنئات عيد ميلادها الذى وافق أمس، ونشرت صورة لبوكيه ورد عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، يحتوي على 39 وردة إشارة إلى بلوغها ذلك السن.

وكتبت عبد الوهاب على البوست الذى نشرته منذ قليل: "ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكو ودعمكو كتير كان اللي بيوقفني على رجلي، كل سنة و انتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم ابدا و ايوة هما 39 وردة بس".

بدأت شيرين مشوارها الفنى منذ عام 2000 بظهورها مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، وهو أيضا من أنتج أغنية "آه يا ليل" وهى أول أغانيها، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003، وفى نفس الوقت دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل".