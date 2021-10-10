شكرا لقرائتكم خبر عن "تغريبة بنت الزناتى" أفضل عرض ومحمد جبر أحسن مخرج بـ"القومى للمسرح ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نيابة عن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادات وجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة "دورة الكاتب المسرحي المصري" وشاركه في تسليم الجوائز الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان.

تنافس بهذه الدورة 33 عرضا مسرحيا من جهات إنتاج مختلفة منها البيت الفني للمسرح، المسرح المستقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد العالى للفنون المسرحية، المسرح الجامعي، وقدمت العروض على مدار 12 يوما على مسارح ميامي والسلام والطليعة والعرائس ومتروبول والغد والعائم والجمهورية والهناجر ومركز الجيزة الثقافى والمعهد العالى للفنون المسرحية.

وتم تكريم أعضاء لجان التحكيم، ومقدمى الورش النوعية بالمهرجان هذا العام وهم : المخرج الكبير عصام السيد (ورشة الإخراج)، الكاتب الكبير بهيج إسماعيل (ورشة التأليف المسرحى)، الفنان أحمد مختار (ورشة التمثيل)، ورشة المكياج الفنان إسلام عباس.

وضمت لجنة تحكيم العروض المسرحية: الدكتور الفنان أحمد حلاوة رئيسًا للجنة والموسيقار على سعد والفنان مفيد عاشور والفنان والمخرج وليد عونى والكاتب السيد محمد على ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر ، وضمت أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدى التطبيقى: د. محمد شيحة، رئيسا للجنة، د. أحمد مجاهد، د.سامية حبيب، خالد الطويلة، مقررا للجنة.

وتناوب أعضاء لجنة التحكيم اعلان الجوائز وجاءت كالآتي : قررت لجنة التحكيم منح شهادات تميز لبعض الاجتهادات المتميزة لكل من: فريق عمل العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" وفريق عمل العرض المسرحي "الجانب الاخر " وفريق عمل العرض المسرحي "سالب صفر ".

حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى أول (تغريبة بنت الزناتي) وهى عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحى ثانى (دوجز ) وهى عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مؤلف مسرحى (بكري عبد الحميد) عن عرض تغريبة بنت الزناتي وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير ، كما حصل على جائزة أفضل مؤلف صاعد (صفاء البيلي) عن عرض جنة هنا وقدرها اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصر، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحى (محمد جبر ) عن عرض أنا مش مسؤل وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى ودرع المهرجان وشهادة تقدير، كما حصل على جائزة أفضل مخرج صاعد (منار زين العابدين) عن عرض تغريبة بنت الزناتي وقدرها اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

وحصل على جائزة أفضل دور أول رجال (باسم الجندي) عن عرض التجربة الدنماركية وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وحصل جائزة أفضل دور ثان رجال (ياسر مجاهد) عن عرض مشعلو الحرائق وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد (عاصم رمضان) عن عرض أنا مش مسئول وقدرها اثنان وعشرون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، كما حصلت على جائزة أفضل دور أول نساء (هالة سرور ) عن عرض (جنة هنا) وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

وحصلت على جائزة أفضل دور ثان نساء ( يارا المليجي) عن عرض سالب واحد وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصرى، و ودرع المهرجان وشهادة تقدير ، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة (فاطمة عادل) عن عرض تغريبة بنت الزناتي ، وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

وحصل على جائزة أفضل تصميم ديكور (وليد جابر ) عن عرض قاع وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودر ع المهرجان وشهادة تقدير، وحصل على جائزة أفضل تصميم أزياء (نعيمة عجمي) عن عرض احدب نوتردام وقدرها خمسةعشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

كما حصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة (ابراهيم الفرن ) عن عرض قاع وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وحصل على جائزة أفضل موسيقى مسرحية (محمد حسني) عن عرض دوجز وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل تصميم استعراضات (ضياء شفيق) عن عرض دوجز وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، كما حصل على جائزة أفضل دراماتورج (محمد السوري) عن عرض أحداث لا تمت للواقع بصلة وقدرها اثنين وعشرون ألف وحمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

وحصل على جائزة أفضل دعاية (أحمد مجدي ) عن عرض دوجز وقدرها سبعة ألاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وحصل على جائزة الأشعار (محمود جمال الحديني) عن عرض دوجز وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

وحصل على جائزة المقال النقدى التطبيقى التميز (أمل ممدوح) عن مقال "كارمن من أقصى اليسار إلى اليمين" وقدرها سبعة ألاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وشهادة تميز لأحمد الشريف عن مقال "عرض صبايا مخدة الكحل" ، وحصل على جائزة البحث النظرى (د. أسماء بسام) تكنولوجيا الروح وتجليتها فى المسرح النظرى، وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وشهادة تميز لأحمد مجدى فرج، عن بحث "هاملت بالمقلوب".