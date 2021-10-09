الأحد.. انطلاق مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

تنطلق، الأحد، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه عن بعد حتى 15 أكتوبر مؤسسة "فن".



تقدم الدورة الجديدة من المهرجان التي تقام تحت شعار "فكر سينما" أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية منها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالميا و35 فيلماً تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط و4 في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

وتتوزع الأفلام التي ستعرض للجمهور في الإمارات والعالم على 7 فئات هي أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الفئات السبع في الحفل الختامي للمهرجان.

وتتضمن فعاليات المهرجان 34 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام والفنون الإعلامية يقدمها في نسختين عربية وإنجليزية نخبة من أبرز المخرجين والمصورين العرب والأجانب الذين يستضيفهم المهرجان يتناولون فيها جملة من الموضوعات مثل كتابة السيناريو وأسرار الرسوم المتحركة وأساسيات التصوير الفوتوغرافي والإنتاج والإخراج السينمائي والتصوير وتقنياته.

ويشارك في تقديم الورش نخبة من المؤسسات العالمية والعربية منها شركة نيكون ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجلس الشارقة للتعليم والجمعية العمانية للسينما والمسرح وقناة ماجد والمختبر الإبداعي والتي تصطحب المشاركين على مدى أيام المهرجان لتعريفهم بأساسيات صناعة الأفلام وأبرز الأدوات التقنية المستخدمة فيها.

وتشمل فعاليات المهرجان 5 جلسات حوارية تناقش الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة لتقديم أفلام معاصرة تركز على قضاياهم وتعبر عن أفكارهم وتعرضها على العالم، الأولى بعنوان "الأفلام المستقلة" في 12 أكتوبر بمشاركة كل من المخرج خالد المحمود والمخرج شريف البنداري ومحمود قعبور صانع أفلام ومستشار إبداعي ومديرة قسم الأفلام والتلفزيون المحلي في ايمجنيشن أبوظبي هنا الكاظم ويديرها الممثل والمخرج السينمائي نواف الجناحي، والثانية بعنوان "تطور الرسوم المتحركة في إنتاج الأفلام" وتقام في 13 أكتوبر بمشاركة المؤلف والمخرج السينمائي فاضل المهيري والمخرج محمد فكري ورسام الرسوم المتحركة براين فيرقوسن وتدير الجلسة أحد المحكمين الواعدين بتول التميمي.

وتحمل الجلسة الثالثة -التي تعقد في 14 أكتوبر - عنوان "دور المرأة في الأفلام" بمشاركة صانعة الأفلام ريحانة الهاشمي و المنتجة والمخرجة عفراء المرر و المخرجة رشا عمر مؤسس شركة "شي للأفلام" و تديرها الإعلامية أسماء حسوني، في حين تأتي الجلسة الرابعة في اليوم نفسه بعنوان "مستقبل صناعة الأفلام" ويشارك فيها المخرج و الكاتب مصطفى عباس و مدير البرمجة - مهرجان نيويورك الدولي لأفلام الأطفال ماريا كريستينا فيلاسينور وتدير الجلسة الإعلامية بلقيس صابر.

أما الجلسة الأخيرة فتعقد في 15 أكتوبر بعنوان "دور المهرجانات في الترويج للأفلام" بمشاركة السينمائي مسعود أمرالله آل علي وعامر سالمين مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي والسينمائي أحمد الملا مدير مهرجان السعودية.. ويمكن للراغبين في مشاهدة الأفلام ومتابعة فعاليات المهرجان الدخول على الرابط التالي: www.siff.ae.