شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر انيستون في إطلاله أنيقة بعد عرض مسلسلها The Morning Show..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون المعروفة بأسلوبها الكلاسيكي أنيقة بشكل نموذجي عندما توجهت إلى المنزل بعد قضاء ليلة في فندق Sunset Tower في ويست هوليود ، لوس أنجلوس، والممثلة ذا فريندز ، 52 عامًا ، كانت ترتدي زيًا أسودًا أنيقًا ومجوهرات ذهبية مميزة وهي تتجه نحو سيارة في انتظارها.

ولم تغفل جينيفر انيستون ان تحمي نفسها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتدت ماسك الوجة، ويأتي ظهرو جينيفر بعد عرض ونجاح مسلسلها The Morning Show.

وكانت قد كشفت الممثلة جينيفر أنيستون عن عملها بعدة وظائف قبل اشتهارها بعالم التمثيل، مؤكدة خلال تصريحات لبرنامج The Tonight Show مع المذيع جيمي فالون أنها سبق وعملت لمدة يوم واحد لصالح إحدى مؤسسات توصيل الطلبات للمنازل على الدراجات.

كما أكدت وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل أنها كانت تعمل وهى طفلة بعد انتهاء يومها في المدرسة في وكالة إعلانات، كانت أمها موظفة فيها أيضًا، وهو ما ساقها للعمل لتوصيل الطلبات على الدراجة في نيويورك بعدما أخبرها أحد الموظفين أن الموظف المفترض عمله على توصيل الطلبات لم يأتِ وعما إذا كانت تتمكن من ركوب الدراجة وتوصيل طلبات عليها.

وأضافت أنيستون أن الوظيفة لم تكن سهلة، قائلة: "لم يكن الأمر سهل على الإطلاق ففكرة العمل على دراجة وقيادتها بشوارع نيويورك كان أمرًا صعبًا للغاية، خاصة أن الشوارع دومًا ما تكون مزدحمة، لذا لم أعمل أكثر من يوم واحد بتلك المهنة".