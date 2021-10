شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Venom 2 يستخدم لقطات من تصوير The Matrix 4 فى سان فرانسيسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن المروحيات التي شوهدت في فيلم Venom 2: Let There Be Carnage ، للنجم العالمي توم هاردي، جزءا من تصوير الفيلم، ولكنها مروحيات تابعة لتصوير فيلم The Matrix 4 المقرر عرضه العام المقبل، حيث إن القائمين على الفيلم الأول استعانوا بلقطات تم تصويرها للفيلم الثاني من أجل استخدامها فى فيلمهم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة screenrant، فإن القائمين على الجزء الثاني من سلسلة Venom، قرروا الاستعانة بلقطات خاصة تم تصويرها لفيلم The Matrix 4، حيث تزامن تصوير الفيلمين فى مدينة سان فرانسيسكو.



فينوم فى لقطة البرج

ونقل التقرير المشهد اللقطات المستعارة في فيلم Venom 2: Let There Be Carnage ، لحظة هروب فينوم إلى أحد الأبراج الشهيرة فى المدينة، ليظهر فى الخلفية مروحيات تجوب المدينة، والتي كانت آنذاك تلتقط صور ومشاهد لصالح فيلم The Matrix 4، لتتم الاستعانة بها فى الفيلم.



مدينة سان فرانسيسكو

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.