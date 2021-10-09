شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير أجنبية.. المدارس تحث أولياء الأمور لمنع أطفالهم من مشاهدة Squid Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، أن عددا من المدارس فى المملكة المتحدة، حث أولياء الأمور على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة مسلسل الاكشن والإثارة Squid Game الذى يعرض على شبكة نتفليكس الأمريكية، لما يحتويه من العاب قتالية صعبة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاندبندنت، فإن المدارس الإنجليزية وفى عدد من دول العالم، قررت إرسال إيميلات لأولياء الأمور لتحذيرهم من ترك أطفالهم أمام المسلسل الكوري Squid Game، الذي يعد من أشهر أعمال الشبكة الأمريكية، وأشهر المسلسلات إثارة للجدل، لعدم تكرار مثل تلك الألعاب بين الأطفال، حيث أن غالبية الألعاب التى تعرض فى المسلسل هى فى الحقيقة العاب طفولية تم اضافة العنصر الدموي فيها.

ووفقاً لتقرير سابق نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل الكوري، الذى حقق العلامة الكاملة عبر المنصة الامريكية نتفليكس، سيسعي لتحقيق جوائز فى السباق المقبل للحفل الاشهر فى عالم الدراما الأيمي، حيث ان المنصة تعتمد على المسلسل بشكل كبير فى السباق بعد ان قررت بشكل غير مباشر الدفع بالمسلسل.

وحقق المسلسل الكوري Squid Game، منذ أيام، التقييم الكامل عبر منصة نتفليكس الأمريكية بنسبة 100% من قبل المشاهدين والمتابعين، ليعد من ضمن المسلسلات القصيرة التى حصلت على ذلك التقييم الكامل.