شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من محمد ثروت لزوجته فى عيد ميلاده: "بحبك يا أم العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان الكوميدى محمد ثروت رسالة رومانسية لزوجته تزامنا مع عيد ميلاده تضمنت عرفانا منه بالجميل لزوجته؛ وجاء فيها: بحبك يا منى يا أم سليم ودهب.. و عمرى ما أقدر أستغنى عنك ولا خطر على بالى إنى أصحى من النوم و ماشوفش وشك . ضحكتك بتنور حياتى و جودك فى دنيتى بيدينى دافع إنى أعيش عشانك أنتى وعيالك يا أم العيال.

وأضاف: "أشكرك إنك عملتى لحياتى قيمة ومعنى.. أشكرك لأنك عملتيلى بيت وأسرة.. أشكرك على دفء المشاعر.. أشكرك على وجودك فى حياتى.. بحبك يا منى عمرى ربنا يخليكى ليا ولولادنا ويفرح قلبك ويسعدك وربنا يقدرنى وأسعدك يا حبيبة قلبي.. أحلى أمنية اتمنتها يوم عيد ميلادى أنتى يا منى عمرى".

يذكر أن محمد ثروت وفى وقت سابق، خضع لجلسة تصوير مع زوجته قبل استقبال مولودته الجديدة دهب، حيث اختار ثروت وزوجته طريقة مبتكرة للإعلان عن إنجاب مولودتهما الجديدة، بعدما خضعا لجلسة التصوير في الأيام الأخيرة من الحمل، وعلى طريقة كارتون "ديزني" الشهير "موانا"، وعلق ثروت على الصور عبر حسابه بموقع انستجرام "عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا".

من ناحية أخرى، حرص فريق عمل مسلسل "الفرح فرحنا" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد ثروت، الذى نشر العديد من الصور للاحتفال بهذه المناسبة عبر حسابه على التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرًا عن سعادته.

وعلق الفنان محمد ثروت، على الصور التى نشرها عبر "فيس بوك"، وظهر فيها الفنان محمد أسامة "أوس أوس" وباقى فريق عمل المسلسل، "أحلى كرو ده ولا إيه.. من احتفال أسرة مسلسل الفرح فرحنا بعيد ميلادي".

يظهر الفنان محمد ثروت فى أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس "محمد أسامة" في دور "جارسون" ويحمل صاجات على أحد المسارح في الأفراح الشعبية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.