شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن عمرو مصطفى يعلن عن تعاون جديد مع آيتن عامر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن عمرو مصطفى، عن تعاون جديد يجمعه مع الفنانة آيتن عامر، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليكشف عن تعاونهما على أغنية جديدة، حيث كتب "قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جداً".



عمرو مصطفي وأيتن عامر

ولم يعلن مصطفى عن أى تفاصيل للعمل المرتقب والذي يجمعه مع الفنانة آيتن عامر، واكتفى بنشر الصورة عبر حسابه الشخصى لتشويق متابعيه.

وسرعان ما نشرت عامر نفس الصورة على حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة حتعجبكوا اوى اوى فى تانى تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".



آيتن عامر وعمرو مصطفي

وقالت عامر، مؤخراً خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، إنها تتابع ما الذى يشاهده أبناؤها بدقة، وتراقب المحتوى الذى يشاهدونه لمنع تعرضهم لأى محتوى عنف في برامج الأطفال، موضحة أنها وجدت في المسلسل الكوري squid gome مشاهد عنف.

وأضافت الفنانة آيتن عامر، "أراقب ما يشاهده أولادى، المدرسة كانت تقوم بالتوعية بشكل عام، ونركز في المحتوى الذى يشاهده الأطفال ونشرح خطورته، وننتظر إعداد أفلام للأطفال".

وتابعت عامر: نجهز مسلسل لشهر رمضان سينال إعجاب المواطنين هو دراما اجتماعية، وحاليا نصور في لبنان منذ شهر مسلسل وهو عنبر 6، اسم مؤقت، والذى يتحدث عن القضايا التي تتسبب في دخول النساء للسجون.