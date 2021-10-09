شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث مسلسل "الغرفة 207" لـ محمد فراج تدور فى الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" للفنان محمد فراج وريهام عبد الغفور، فى زمن الستينيات حيث يواصل فريق العمل التصوير فى ديكور حى الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

والعمل مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل اسم "الغرفة 207" صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وتعتمد إحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .