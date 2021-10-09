"نهدى شوية على ابننا".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للاعب عمر مرموش بعد هدفه لصالح منتخب مصر في شباك منتخب ليبيا ليفوز الأحمر بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مرموش لاعب مبشر بمستقبل لامع، نتمنى ألا يكف عن تطوير نفسه وليتخذ من صلاح قدوة في هذا الشأن حتى يستحق بالفعل ما كتب عنه بعد مباراة ليبيا، نهدى بقى شوية على ابننا، ربنا يوفقه ويسدد خطواته".

وقاد المحترف عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب برج العرب ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.