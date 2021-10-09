صفاء أبو السعود.. حادث سرقة كشف سر زواجها وابنة شقيقتها فنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة والمذيعة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها، اليوم السبت، الموافق 9 أكتوبر الجاري.

صفاء أبو السعود بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وفي هذه السطور نعرض لكم حكايات صفاء أبو السعود:

بدايتها الفنية

ولدت الفنانة والمطربة والإعلامية صفاء أبو السعود في المنصورة، اسمها الكامل صفاء عبد المنعم أبو السعود، ابنة لواء الشرطة عبدالمنعم أبو السعود، الذي ورثت عنه الانضباط والالتزام في عملها الفني وحياتها الشخصية.

بدأت الفنانة صفاء أبو السعود، حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شارو"، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967، وحصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينيات مرورا بالسبعينيات، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات الرئيسية في العيد في مصر والوطن العربي.

أعمالها

قدّمت مجموعة من الأفلام السينمائية والتليفزيونية المهمة، منها "البحث عن المتاعب" و"التماسيح والنيل"، كما قدّمت عدد من الأغنيات منها "وردي"، "قدم الخير"، و"الحلوة تجينا".

زواجها

تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، مؤسس شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وأنجبت منه ثلاث بنات هن "أصيل" و"هديل" و"نضير".

أخت توأم

قالت الفنانة صفاء أبو السعود إن لها شقيقة توأم تُدعى "وسام"، واقترحت شقيقتها الصحفية ثريا، التقديم لوسام في برامج الأطفال بسبب موهبتها في الغناء، وأخذوا صفاء أبو السعود معهما حتى لا تشعر بالغيرة من شقيقتها، ولكن فازت صفاء وتم اختيارها لتتحول إلى نجمة ببرامج الأطفال.

وعن سبب تسميتها باسم صفاء، قالت إن شقيقتها اسموها وسام بسبب الترقية التي حصل عليها والدها في الشرطة قبل ولادتها، بينما قام طبيب العائلة بإطلاق اسم صفاء عليها لأن الطبيب كان عريسا جديدا وقد عطلته الولادة عن خروجة للسينما مع زوجته.

يذكر أن وسام هي والدة الفنانة الشابة أروى جودة.

حادث سرقة

تعرضت صفاء أبو السعود للسرقة من قبل خادمتها، وخلال تلك الأزمة كشفت عن زواجها، وبدأت الواقعة، حينما أبلغت "صفاء" عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه، الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك الفنانة لتلك المصوغات باهظة الثمن.

وتحولت قضية سرقة صفاء أبو السعود، إلى قضية رأي عام آنذاك، ووضعتها الأزمة في مواجهة التساؤلات، لتقوم بالافصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل.

وبعد ذلك، تم إلقاء القبض على الخادمة، عن طريق الصدفة عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات وكشف أن مصدرها هي الخادمة.

صفاء أبو السعود وصالح كامل

وفي حوار سابق لها، قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن سبب زواجها من الشيخ صالح كامل أنه شخص محترم ولا يتاجر بشهرتها وموهبتها.

وعن الاتهام بزواجها منه بحثا عن الثراء، قالت صفاء أبو السعود: "الحمد لله عمري ما فكرت كده، والدي كان لواء شرطة ومساعد وزير داخلية، وكان وضعنا المادي ميسورًا جدًا، وعمري ما أتمنيت حاجة مع حد، وبتبسط أوى باللي معايا، ووالدي علمني مبصش لغيري".