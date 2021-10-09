"أغنية هتبقى مفاجأة".. أيتن عامر تكشف تفاصيل تعاونها مع عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن تفاصيل تعاونها للمرة الثانية مع الملحن عمرو مصطفى.

ونشرت أيتن، صورة لها مع مصطفى عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة هتعجبكوا أوي أوي في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى.. أنتِ اللي هتغني يا أيتن".

وكان الملحن عمرو مصطفى أعلن عن تعاونه مع الفنانة أيتن عامر في عمل غنائي منتظر، ونشر صورة تجمعهما عبر "إنستجرام"، وعلق: "قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جدا، أيتن عامر".

يذكر أن أيتن عامر شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد ٢٥" المكون من ١٥ حلقة، وهو من بطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، ميرنا نور الدين.

كما شاركت مؤخرا في حكاية "أنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" وشاركها البطولة: محسن منصور، لبنى ونس، عابد عناني، تيام قمر، ليلى عز العرب، عزت زين.