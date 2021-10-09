"ظهر بشكل رهيب".. محمد هنيدي يدعم بيج رامي قبل نهائي مستر أولمبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي، على دعم البطل المصري الكبير بيج رامي، في منافسات مستر أولمبيا التي يخوضها حالياً لحصد المركز الأول للمرة الثانية على التوالي.

ونشر هنيدي مجموعة صور لبيج رامي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وكتب: "البيج رامي ظهر بشكل رهيب.. ظهر ورجل وصدر كله فوق المستوى، دلوقتي رامي محتاج دعمنا ودعائنا له إن ربنا يوفقه ويحقق اللقب للمرة الثانية.. ربنا يوفقك يا رب".

وواصل المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقدّم عرضا مميزا صباح اليوم، مما أهله لنهائي البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

ومن جانب آخر، يعُرض لمحمد هنيدي حاليًا فيلم "الإنس والنمس" في السينمات، بطولة النجوم: صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.