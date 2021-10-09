نشوى مصطفى: أنا من مرضى السكر وفرحت أوي بهذا الخبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، أنها من مرضى السكر، معربة عن سعادتها بإعلان شركة "إيفا فارما" فعالية عقار "امباجليفلوزين - ميليتوفكس" لمرضى السكر الصائمين خلال شهر رمضان.

وقالت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "بنت البلد" عبر شاشة "صدى البلد 2"، اليوم السبت: "خبر إثبات فعالية عقار امباجليفلوزين - ميليتوفكس لمرضى السكر ده فرحني أوي أوي لأني من مرضى السكر ربنا يعافيكم جميعا".

أضافت: "إيفا فارما سبق وأنتجت دواء آخر أنقذ حياتي وهو دواء ريمديسيفير الذي عالجني من كورونا بفضل الله، أنا فخورة بهذه الشركة التي تهتم بصحة المواطن المصري".

يذكر أن أخر أعمال نشوى مصطفى فيلم "شاومينج" عام 2021، مع النجوم: بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي.