تأليف إبراهيم عيسى.. محمد العدل يتعاون مع نيللي كريم في مسلسل برمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج محمد العدل، عن تعاونه مع النجمة نيللي كريم في مسلسل يُعرض في رمضان 2022.

ونشر العدل، صورة له مع نيللي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لتاني مرة بعد مسلسل لأعلى سعر، رمضان 2022 إن شاء الله، إنتاج جمال العدل، ولأول مرة في التليفزيون تأليف إبراهيم عيسى، يا كريم يا رب".

يذكر أن أخر أعمال محمد العدل مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، دُرة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، نورهان، وندا موسى وغيرهم، وعُرض في رمضان الماضي.

ومن ناحية أخرى شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.