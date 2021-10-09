عمرو مصطفى يكشف عن تعاونه مع أيتن عامر: صوت متمكن جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان عمرو مصطفى عن تعاونه مع الفنانة أيتن عامر في عمل غنائي منتظر.

ونشر عمرو صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جدا، أيتن عامر".

وكانت أيتن عامر، نشرت مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تغني من خلاله أغنية "عيونه دار" للفنان تامر حسني، والذي أثنى على أدائها وأعاد نشر الفيديو.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد ٢٥" المكون من ١٥ حلقة، وهو من بطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، ميرنا نور الدين.

كما شاركت مؤخرا في حكاية "أنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" وشاركها البطولة: محسن منصور، لبنى ونس، عابد عناني، تيام قمر، ليلى عز العرب، عزت زين.