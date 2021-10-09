فيديو مروّع.. كاد أن يقتل حكم المباراة بسبب بطاقة صفراء!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على ويليام ريبيرو، لاعب ساو باولو-آر إس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بتهمة الشروع في القتل.

وكان الحادثة المؤسفة تمثلت بقيام اللعاب “ريبيرو” بركل الحَكَم رودريغو كريفيلارو، خلال مباراة جواراني وساو باولو، في دوري الدرجة الثانية في البرازيل اعتراضا على قراراته.

وتسبب اللاعب في فقدان الحكم لوعيه، ما أدى لاعتقاله في أرضية الملعب.

وذكر موقع “فوتبول” البرازيلي عقب الحادثة، أن الحكم رودريجو كريفيلارو تعرض للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية من بطولة جاوتشو أمام فريق جواراني.

ودخلت سيارة إسعاف لنقل الحكم إلى مستشفى بعد أن ألقت الشرطة العسكرية القبض على اللاعب.

الحادث وقع في الدقيقة الـ15 من الشوط الثاني بالمباراة، وأظهر الفيديو المتداول أن لاعب الوسط ويليام ريبيرو، من ساو باولو، قام بتسديد ركلة في رأس الحكم رودريجو كريفيلارو، الذي كان قد سقط بالفعل على الأرض.

وغرد نادي ساو باولو على حسابه في تويتر، قائلا إن الحادث العنيف وقع بعد لحظات من محاولة إشهار الحكم، بطاقة صفراء للاعب، دون ذكر أي سبب آخر وترك الحكم مكان الحادث فاقدًا للوعي في سيارة إسعاف، وتم تعليق المباراة.