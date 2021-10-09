فن ومشاهير

قصي خولي يصدم المتابعين بإطلالته الأخيرة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

قصي خولي

صدم الممثل السوري قصي خولي المتابعين بإطلالته الأخيرة بفيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي‎.‎

إذ ظهر بكواليس تحضيره لمسلسله الجديد وكشف ملامح الشخصية الجديدة التي سيؤديها، فبان بشعر طويل‎.‎

وتفاعل المتابعون مع إطلالته فالبعض إنتقدها والبعض الآخر بدا متحمسا لمشاهدة العمل‎.‎

وعلّق قصي على الفيديو: “بلشنا الوسم، الله ولي التوفيق”، بإشارة منه أن مسلسله الجديد سيحمل عنوان “الوسم‎”.‎

يشار إلى أن إطلالة قصي هي نفسها التي أطل بها في حفل “الموريكس دور” والتي أثارت الجدل واعتبرها الجمهور “غريبة” حتى أن ‏البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب‎.‎

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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