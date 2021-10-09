شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الاستعراضى "الجائزة الكبرى" يختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام المهرجان القومى للمسرح فى دورته "14 " دورة المؤلف المصرى، والذى يرأسه الفنانة يوسف إسماعيل، وكانت فى الفترة من 17 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

بدأ حفل الختام الذى يقدمه الفنان عابد عنانى والفنان خالد كمال بالسلام الجمهورى، ثم عقبه العرض الموسيقى الراقص " الجائزة الكبرى " للمخرج إسلام إمام، وأشعار طارق على، ألحان هشام جبر، ديكور محمد الغرباوى، أزياء مروة عودة، تصميم استعراضات شيرين حجازى ومن بطولة إيمان غنيم وباقة من الشباب المسرحين.

وقال رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل خلال كلمته: عشاق فن المسرح أبو الفنون أهلا بكم فى حفل ختام هذا العرس الجميل الذى أنار مسارح القاهرة بعروض فنية عالية المستوى لكل الفرق المسرحية، وخدمة تقنية رائعة من جميع دور العرض المشاركة فى فعاليات المهرجان لذلك أتقدم بالشكر لكل العاملين فى المسارح فنانين وعمال وفنيين، ولاحظنا هذا العام تطورا فى شكل العروض المسرحية من خلال استغلال الخشبة بإمكانيات إضافية، وشاهدنا الإقبال الجماهيرى الشديد على العروض المسرحية وهذا سيجعلنا ندرس كيفية زيادة عدد ليالى العروض حتى لا نخسر هذا الجمهور.

وأضاف الفنان يوسف إسماعيل، أن كل ماحدث بالمهرجان والنجاح الذى شاهده كان بسبب أراء وأفكار اللجنة العليا للمهرجان على رأسهم الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبله الروينى والفنان محمد رياض، والناقد والشاعر جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين والفنانة هايدى عبد الخالق وكل رؤساء قطاعات وزارة الثقافة الأعضاء فى اللجنة العليا بحكم مناصبهم الفنان القدير خالد جلال، والأستاذ الدكتور فتحى عبد الوهاب، والفنان القدير إسماعيل مختار والدكتور هيثم الحج والفنان هشام عطوة والفنان ياسر صادق.