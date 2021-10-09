شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فرقة موسيقية من 13 دولة تشارك فى مهرجان القاهرة الدولى لـ"الچاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مهرجان القاهرة الدولى للچاز بنسخته الثالثة عشرة هذا العام بمشاركة 13 دولة، ويستمر على مدار 9 أيام بداية من الخميس 28 أكتوبر.

ويحتضن المهرجان الدولى 20 فرقة موسيقية و95 فنانا موسيقيا من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النمسا، البرتغال وهولندا بجانب السودان، لكسمبورج، سويسرا، المجر، بلغاريا والدانمارك ومصر، ويختتم فعالياته مساء الجمعة 5 نوفمبر.

وتفتتح فعاليات القاهرة الدولى للچاز بحفل الفنانة المصرية نهى فكرى مع فرقتها الرباعية، وذلك يوم الخميس 28 أكتوبر على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، فى حين يسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السودانى الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز فى السودان، ويقدم عرضا مشتركا مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، المطرب أدهم رشدى وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفى الجيتار شريف واطسن و آلان عويجان من لبنان.

وتشهد النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعى سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبى وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجرى Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفرقة الهولندية Kruidkoek والفنان طارق الحاوى من السودان.

كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافى بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكى ذى الأصول المصرية أيمن فانوس والذى تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti.

ويقدم المهرجان بجانب حفلاته الموسيقية توليفة منوعة من ورش العمل التعليمية والفنية تقدمها الفرق الدولية الزائرة مجانا لصالح طلبة المعاهد الموسيقية والمختصين، أولها للفرقة الأمريكية AJOYO ومحاضرة تعليمية للفرقة الأمريكية ICX Jazz Ensemble فى القاعة الشرقية بمركز التحرير الثقافي، وورشة للثنائى الألمانى Starke & Gorter تتناول أساليب الأداء الموسيقى للفرق الثنائية ومحاضرة نقاشية حول تذوق موسيقى الچاز يلقيها السيد Mark Campbell وورشة عمل للبيانو للفنان السويسرى المعروف Christoph Stiefe وورش عمل للفرق الهولندية المشاركة Agnes Gosling و KruidKoek.

كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية. تستعرض تاريخ موسيقى الجاز، ومحاضرة خاصة عن تاريخ موسيقى الجاز فى الدبلوماسية الدولية يقدمها السيد جيمس كيترير عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية

وفى إطار سعيّه لنشر ثقافة موسيقى الچاز وتقديمها للجمهور المصرى على نطاق واسع، يعرض المهرجان هذا العام فيلمين تسجيليين. الفيلم الأول عن حياة عازف البيانو الأمريكى الشهير ديف بروبيك Dave Brubeck أحد رواد موسيقى الچاز فى العالم. والفيلم الثانى يستعرض قصص كفاح ومعاناة أربع من أشهر مغنيات الچاز الأمريكيات خلال مشوارهن الفني، والعنصرية التى تعرضن لها فى حياتهن.