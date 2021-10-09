شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى بالحجاب فى كواليس "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة حورية فرغلى تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام وبنعيشها" بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعد أول أعمالها بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي ألمت بها على مدار السنوات الماضية، وتجسد حورية في العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، وظهرت حورية فى الكواليس مرتدية الحجاب خلال تصوير دورها.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

ومؤخرًا ظهرت حورية فرغلى فى الدورة العشرين لحفل جائزة الموريكس دور فى لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها؛ بسبب أزمتها الصحية وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.