شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 3 أغنيات تجمع مى كساب وزوجها أوكا في ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة مى كساب، حالة من الانتعاشة الفنية على المستوى الغنائى والتمثيلى، واستطاعت خلال الأيام الماضية أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" في موسمه الثانى، الذى عرض على قناة Cbc، وتصدرت تريند محركات البحث بعد أدائها التمثيلى الرائع التي ظهرت به على شاشة التليفزيون.





أما على المستوى الغنائى فتواصل الفنانة مى كساب، تحضيرات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا ماما" ومكون من 10 أغنيات، وتتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعى، محمد عاطف، حسن عطية، أسامة محرز، أحمد علاء الدين، علاء مناع، تامر على، أحمد البرازيلى، مونتى، أحمد عبد النبى، أوكا، وتوما وأسامة عبد المنعم.





ولكن يجمع مى كساب بزوجها أوكا 3 أغنيات في الألبوم الجديد، الأولى سيتم تقديمها على طريقة الدويتو وتحمل اسم "عم الناس" وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثانية فهى الأغنية الرئيسية للألبوم والتي تحمل اسم "أنا ماما" وهى من كلمات أسامة محرز وألحان مونتى وتوزيع أوكا.

والأغنية الثالثة التي تجمع الفنانة مى كساب وزوجها المطرب أوكا، هي أغنية دويتو ولكنه لن يشاركها في غنائها ولم تستقر على المطرب الذى سيشاركها في الغناء وتحمل اسم "الخريطة" وهى من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان مونتى وتوزيع أوكا.





وحققت مى كساب نجاح مؤخرا من خلال حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر في موسمه الثانى، وشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، ومحمد جمعة، واحمد جمال سعيد، وغيرهم ومن إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى.