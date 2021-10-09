شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يدعم البطل المصري بيج رامي في مستر أولمبيا.. اعرف قاله إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي، على دعم البطل المصري الكبير بيج رامي، فى منافسات مستر أوليمبيا التى يخوضها حالياً لحصد المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، حيث إن رامي هو بطل العالم فى مسابقة كمال الأجسام الأشهر فى اللعبة.

ونشر هنيدي مجموعة صورا من استعراض البطل المصري بيج رامي، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "البيج رامي ظهر بشكل رهيب .. ظهر ورجل وصدر كله فوق المستوى، دلوقتي رامي محتاج دعمنا ودعاءنا له إن ربنا يوفقه ويحقق اللقب للمرة الثانية .. ربنا يوفقك يارب".



هنيدي يدعم بيج رامي

وتصدر بيج رامى ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.