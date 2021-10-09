شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير بارديم أثناء تصوير أحدث أفلامه للأطفال من نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل الإسبانى خافيير بارديم مؤخرًا اثناء تصوير مشاهده بفيلم Lyle, Lyle, Crocodile، والذى يعد عملاً موجهًا للأطفال ومأخوذ عن قصص أطفال شهيرة، وفقًا لتقرير موقع ديلى ميل الذى أكد أن الممثل الإسبانى ورغم تصوير فيلم للأطفال إلا أنه بدا جادً جدًا خلال أكثر من صورة له في نيويورك من الكواليس.



خافير بارديم فى فيلمه الأخير

ويعد خافيير بارديم واحد من أشهر ممثلى هوليود كما يكون ثنائى ناجح مع زوجته الجميلة بينلوبى كروز، بعدما كون الثنائى واحد من أشهر ثنائيات الممثلين حول العالم لما لهما من قاعدة جماهيرية كبيرة.



خافير بارديم

ويعد خافيير انجل إنسنيس بارديم ممثل اسباني من مواليد 1 مارس 1969، كما حصل ع العديد من الجوائز العالمية منها افضل ممثل ثاني عام 2008 عن دوره بفيلم (لا بلد للعجائز) تنوعت ادواره بين الرومانسية والدراما وخافيير هو اصغر اعضاء اهم عائلات السينما في اسبانيا كانان اول ظهور له في عمر ست سنوات عندما ظهر بفيلم روائي (دعوى قضائية) كان خافيير ضمن منتخب الاسباني للعبة الركبي وهو الشقيق الاصغر لبارديم كارلوس بارديم، وتزوج من بينولوبي كروز فى وقت سابق.