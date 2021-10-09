شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وفاء عامر فى شقة بجاردن سيتى بسبب حكاية "إن كبر ابنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير حكاية "إن كبر ابنك" اليوم السبت فى ديكور شقة بحى جاردن سيتى ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، ومقرر عرض الحكاية قريبًا على قناة cbc، والعمل من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام ويشارك بطولتها شمس والفنان حجاج عبد العظيم

"إن كبر ابنك" الحدوتة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حاليًا حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.