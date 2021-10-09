شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تواصل إطلالاتها الكلاسيكية بملابس أبيض × أسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكي، متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا، بإطلالة كلاسيكية جديدة باللون الأبيض والأسود، بعد سلسلة إطلالاتها الأخيرة بفستان كلاسيكي باللون الأصفر وآخر باللون الأسود.

ونشرت زكي صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابس كلاسيكية ظهرت فيها داخل طرقات الفندق الذي أطلت منه بإطلالاتها السابق التى خطفت بها الأنظار بفستانها الأصفر وآخر أسود اللون، لتحصد عدد إعجابات وتعليقات ضخمة خلال فترة قصيرة.

منى زكي



منى زكي فى احدث ظهور

وتلتقي الفنانة منى زكى مع الفنان أحمد رزق، في مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب، حيث بدأت الشركة التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يعد من الأعمال المهمة في الموسم الرمضانى المقبل .

وتتعاون زكي ورزق في المسلسل الجديد، بعد غياب 19 عامًا، منذ أن قدما سوياً مسلسل وفيلم في تلك العام، حيث قدما سوياً مسلسل بعنوان "جحا المصرى بطولة النجم القدير حيي الفخرانى، ولوسى، وحسن حسنى، وسعاد نصر، أحمد راتب، إنعام سالوسة، ونجوم أخرين، وهو من إخراج مجدى أبو عميرة.