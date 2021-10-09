شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الفرح فرحنا" تحتفل بعيد ميلاد محمد ثروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فريق عمل مسلسل "الفرح فرحنا" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد ثروت، الذى نشر العديد من الصور للاحتفال بهذه المناسبة عبر حسابه على التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرًا عن سعادته.

وعلق الفنان محمد ثروت، على الصور التى نشرها عبر "فيس بوك"، وظهر فيها الفنان محمد أسامة "أوس أوس" وباقى فريق عمل المسلسل، "أحلى كرو ده ولا إيه.. من احتفال أسرة مسلسل الفرح فرحنا بعيد ميلادي".



حساب الفنان محمد ثروت على فيس بوك

يظهر الفنان محمد ثروت فى أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس "محمد أسامة" في دور "جارسون" ويحمل صاجات على أحد المسارح في الأفراح الشعبية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن.



احتفال بعيد ميلاد محمد ثروت

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.



نجوم مسلسل الفرح فرحنا يحتفلون بعيد ميلاد محمد ثروت



الفنان محمد ثروت

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.



الفنان محمد ثروت رفقة اوس اوس



نجوم عمل مسلسل الفرح فرحنا يحتفلون بمحمد ثروت

يذكر أن محمد ثروت وفى وقت سابق، خضع لجلسة تصوير مع زوجته قبل استقبال مولودته الجديدة دهب، حيث اختار ثروت وزوجته طريقة مبتكرة للإعلان عن إنجاب مولودتهما الجديدة، بعدما خضعا لجلسة التصوير في الأيام الأخيرة من الحمل، وعلى طريقة كارتون "ديزني" الشهير "موانا"، وعلق ثروت على الصور عبر حسابه بموقع انستجرام "عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا".