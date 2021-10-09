شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يصور فيلم "السرب" بديكور مستشفى فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد السقا مشاهده من فيلم "السرب" اليوم السبت فى مدينة الشرقية وتحديدًا فى إحدى المدارس، والديكور مستشفى، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره، حيث ينقذ بطل العمل نساء رهائن خلال الأحداث، بعد انضمامه لتنظيم داعش، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.