مي نور الشريف تفقد وزنها الزائد وتظهر بنحافة وجمال وإطلالة لا تصدق – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية مي نور الشريف، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات « إنستجرام » برفقة رجل الأعمال المصري هاني سعد زوج الفنانة التونسية درة، والفنانة بشرى، والفنانة نجلاء بدر.

وظهرت مي بالصور التي هنأت فيها زملائها من مواليد برج الميزان، بمظهر جديد ومختلف بعد أن فقدت الكثير من وزنها الزائد، وبدت بشكل أنحف مما سبق.

وارتدت «مي» جامبسوت أنيق باللون الأسود وقصة مفتوحة من عند الصدر، منسقة معه شال من نفس اللون، مضفية على الإطلالـة أنوثــة عبــر استخــدام الإكســسوارات الذهبية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بسيطًا يبرز ملامح وجهها، استخدمت خلاله بعض الرتوش البسيطة ولون الروج الأحمر.

الفنانة المصرية مي نور الشريف اعتمدت تسريحة شعر مختلفة وعصرية مع بداية موسم الخريف، فتخلت عن شعرها المتوسط الطول لتعتمد قصة شعر قصيرة بأسلوب عصري، وهي قصة الكاري مع الطبقات القصيرة من الخلف.

وظهرت مي نور الشريف وهي تستعرض إطلالة شعرها الجديدة من داخل صالون مصفف الشعر كريم زناتي الذي على ما يبدو بأنه أقنعها بتغيير اللوك بهذا الشكل العصري.

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يُشار الى ان «مي» لا تحبذ كثيرا التغييــر في مظهـر شعرها حيث تعتمد له تسريحات شعر منسدلة بطول متوسط، كذلك فإن اطلالاتها تتميز بمكياج خفيف او بدون مكياج حيث أنها من مناصرات الإطلالات الطبيعية.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة مي نور الشريف بمظهر الشعر القصيــر وشبهوا ملامحهــا وإطلالتها بوالدتها الفنانة بوسي التي غالبا مع تختار قصات الشعر القصير خلال السنوات الأخيرة.

وعلي الصعيد الفنى، تجدر الأشارة إلي تغيب مى نور الشريف منذ ثلاثة أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم”، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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