هل تعود نيللي كريم إلى الكوميديا في موسم دراما رمضان 2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت النجمة نيللي كريم قرار مشاركتها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعدما أعلنت شركة العدل جروب عن تعاونها مع نيللي لتقديم مسلسل جديد يحمل اسما مؤقتا هو “أحوال شخصية” من إخراج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسى، وينتمي للدراما الاجتماعية ليتأكد ابتعاد نيللي عن الكوميديا للعام الثاني على التوالي رغم النجاح الكبير لمسلسلها ب 100 وش.

ماندو العدل الذي تعاون مع نيللي كريم سابقا في مسلسل “لأعلى سعر” منذ أربع سنوات، أعلن التعاقد رسميا على إخراج المسلسل، وأكد أن العمل هو التجربة الأولى للكاتب إبراهيم عيسى في مجال الدراما التلفزيونية بعد عدة تجارب ناجحة في عالم السينما من بينها فيلم “صاحب المقام” للنجمة يسرا وآسر ياسين، و”الضيف” لخالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك.

ولم يتم تحديد أسماء بقية نجوم العمل حتى اللحظة، ومن المقرر ان يتم عقدة عدة اجتماعات للتحضير للعمل في الفترة القادمة، لرسم الشخصيات الرئيسية مع المخرج والمؤلف وبطلة العمل.

يذكر أن نيللي كريم تواصل تصوير مسلسلها “جسر” مع النجم عمرو سعد، وهو من نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من خالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، من إخراج بيتر ميمى.

وفور انتهاء تصوير “جسر” ستبدأ نيللي كريم تصوير مشاهدها في فيلم “صقر وكناريا”، مع النجم أحمد عز، ويصنف العمل بـ”أكشن كوميدى”.