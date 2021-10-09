نبذة عن معاناة الأميرة ديانا.. عرض فيلم “سبنسر” في مهرجان لندن السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق العرض الأول لفيلم “سبنسر” من إخراج المخرج التشيلي بابلو لارين وبطولة الممثلة الأميركية كريستان ستيوارت في مهرجان لندن السينمائي يوم الخميس، الّذي يروي فصولاً من حياة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا مع العائلة الملكية.

وفي التفاصيل، تركز أحداث الفيلم على ثلاثة أيام في حياة ديانا، أي عندما كانت متجهة لحضور تجمع في عيد الميلاد مع أفراد العائلة الملكية البريطانية، قبل أن ينهار زواجها من الأمير تشارلز في الكامل.

وبالتالي، يسلّط فيلم “سبنسر” الضوء على معاناة الأميرة ديانا مع مشاكلها الزوجية، ومرحلة عُزلتها وسعيها لتحرير نفسها من سجن العائلة الملكية.

كما يصوّر الفيلم حبها وعلاقتها المتينة بابنيها وليام وهاري. وفي حديثها لرويترز على السجادة الحمراء، عبّرت الممثلة كريستان ستيوارت،

البالغة من العمر 31 عاماً، عن حماسها لأداء شخصية الأميرة ديانا الأيقونية، قائلةً: “أشعر بالحماس لعرض الفيلم في موطن ديانا”.

وأضافت “ونحن نحب الأميرة ديانا للغاية وأردنا أن نفهمها… أتمنى أن يحب الجميع الفيلم بقدر ما أحببناها”.

ويُذكر أن مهرجان لندن السينمائي سيستمر حتى 17 تشرين الأول، ولقد عاد هذه السنة للعروض الحية، بعد أن أُقيم بشكلٍ افتراضي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.