فن ومشاهير

ماجد المهندس وداليا مبارك في حفلة مشتركة بـ “هلا خورفكان”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة داليا مبارك عبر حسابها الرسمي في إنستغرام عن حفلةٍ قريبة ستجمعها بالفنان ماجد المهندس في الإمارات ضمن حفلات “هلا خورفكان”، كاشفةً عن تشوِّقها لاعتلاء هذا المسرح، والالتقاء بالجمهور الإمارات، الذي وصفته بـ “الراقي”.

وبيَّنت داليا، أن الحفلة ستقام في 29 أكتوبر الجاري على مدرَّج خورفكان الروماني، ذاكرةً أنها المرة الرابعة التي ستجتمع بالفنان ماجد المهندس.

وعلَّق الملحن فايز السعيد على البوست بالقول: “الله، بتنورين مدينتي، أحلى من ينورنا”.

فيما عبَّر جمهورها من خلال تعليقاتهم عن ثقتهم بنجاح الحفلة، التي ستأتي في افتتاحية “هلا خورفكان”.

وجمعت داليا والمهندس أغنيةٌ بعنوان “الحب الكبير”، كما غنَّيا سوياً في حفلةٍ بموسم جدة، في يوليو 2019، ثم في حفلةٍ في سبتمبر ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 89 في حائل، وفي حفلات اليوم الوطني الـ 91 عبر أوبريت “ليلة وطن” مع عايض يوسف، وأصيل أبو بكر سالم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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