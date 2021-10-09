أحلام في رسالة خاصة إلى شيرين عبد الوهاب: “بحبك أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة الإماراتية أحلام رسالة خاصة إلى زميلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، تعايدها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به يوم أمس الجمعة 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وقدّمت أحلام معايدتها إلى شيرين في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، وقالت لها: “كل عام وانتي بخير شيرين كل عام وانتي بفرح وسعاده وكل عام وصوتك يملا الدنيا حب وفرح وجمهورك يهتف بأسمك انا بحبك اوي”.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي تتبادل فيها كل من أحلام وشيرين عبد الوهاب التهاني والمعايدات لدى طرح كل منهما عمل فني جديد وفي المناسبات المميّزة.