"كل الكلمات خجلت منك يا روحي".. نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على توجيه رسالة مؤثرة لابنتها "هافان".

ونشرت نادين، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدي أكتب شئ تحت الصورة، ضاعت الكلمات وهربت مني، لأنه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إليكي وشعوري تجاهك كأم وصديقة وملاكك الحارس وسندك وضهرك وقوتك بالحياة".

وأضافت: "كل الكلمات خجلت منك يا روحي.. بس بقولك ورح أضل أقولك.. الله يحميكي وين ما روحتي، ووين ما كنتي، السماء تنزلّك والأرض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزق وصحة.. آمين يا رب".

وتزوجت نادين نسيب نجيم من لاعب البوكر هادي الأسمر في يونيو 2012، ورُزقت منه بطفلين هما "هافان وجيوفاني"، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالها عنه بشكل ودي.

من ناحية أخرى، عُرض للفنانة نادين نجيم في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "2020" وهو بطولة الفنان قصي الخولي، وتأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.