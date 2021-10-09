شيرين عبد الوهاب تكشف عن هدايا عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي حل يوم 8 أكتوبر الجاري.

ونشرت شيرين صورًا، عبارة عن مجموعة من باقات الورود، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت شيرين على الصور: "ربنا يخليكوا ليّا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي".

وأضافت: "كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا، وأيوة هما 39 وردة بس".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، كشفت عن تعرض والدتها لأزمة صحية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وذلك تزامناً مع إحياء حفلها الأخير في جدة بالمملكة العربية السعودية.

كان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية "هي الدنيا" والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي مايو الماضي، غنّت شيرين "بعلم الوصول" ترويجا لمبادرة "حياة كريمة"، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.