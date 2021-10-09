أعلنت عنها لعبة أون لاين.. عمرو دياب ومحمد رمضان يُنافسان على جائزة أفضل فنان بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن ترشحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب، والتي ينافس خلالها الفنان عمرو دياب بالجائزة.

ونشر رمضان، فيديو من لعبة Free Fire، عبر حسابه على إنستجرام، مطالبا جمهوره بالتصويت له في هذه الجائزة.

وجاء بالفيديو: "لجميع محبين مارو ومحمد رمضان، لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب.. أظهر تشجيعك ودعمك وقم بالتصويت من أجله".

وأعلن الحساب الرسمي للعبة "free fire" على فيسبوك، قائلا: "أيها الناجون! ، هيا لنصوت لشخصية مارو ومحمد رمضان.. قم بالتصويت الآن لسفير فري فاير في الوطن العربي، كأفضل فنان، أفضل تعاون وأفضل فيديو كليب".

وتضم المنافسة 10 فنانين، ومن مصر ينافس كل من عمرو دياب ومحمد رمضان بالمسابقة، بينما تضم قائمة باقي الفنانين المنافسين من دول، المغرب وتونس والجزائر.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان يخوض دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل من إنتاج شركة "MediaHub - سعدي جوهر"، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.