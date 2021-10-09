"دفا بارد" بإشراف المخرج علي بدرخان يُشارك بمهرجان في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يُعرض الفيلم المصري القصير"دفا بارد" بمهرجان "سيليكون ڨالي أفريكان فيلم فيستيڨال Silicon Valley African Film Festival" بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا، الذي يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غدا الأحد، وتم اختيار ١١٦ فيلما من ٣٦ دولة حول العالم لسنة ٢٠٢١.

الفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده وأحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه ولكنهم منشغلون بحياتهم فيقرر أن يتمرد على الوضع.

ويُعد الفيلم، مشروع تخرج المخرج فادي عاطف، وتحت إشراف المخرج علي بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه، وتم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبد العزيز، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج هاني لاشين، والمؤلف الراحل مصطفى محرم، والدكتور سمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.

"دفا بارد" بطولة جميل برسوم، حسام الشاعر، بولا ماهر، ملاك فيكتور، لمياء الخولي، دعاء الزيدي، حلا فستوك، والأطفال موكا عماد، مينا شحاتة، إيلي ميشيل، تأليف بيتر أسكندر، مكياج چينو، مهندس الديكور ميخا عطية، مدير إنتاج كيرلس توما، ومنفذين الإنتاج سامح يسري و مينا جورج وفيلوباتير مجدى وناجي أشرف، ومساعد مخرج بيتر أشرف، مدير تصوير مينا نبيل وتوزيع شركة تكوين، إخراج فادي عاطف في ثالث تجاربه الإخراجية بعد فيلم "جنيه وربع" و"أيخ".