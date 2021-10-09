الأمير أباظة يُعلن عرض أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي في"الأتيليه" شهريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اتفقت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع أتيليه الإسكندرية، على تقديم عروض شهرية لأفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يوم الأربعاء الأخير من كل شهر لجمهور الأتيليه، تحت إشراف الناقد السينمائي سامي حلمي نائب رئيس الأتيليه ورئيس جماعة الفن السابع.

وقال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، إن هذه العروض تأتي تتويجًا لعلاقات تاريخية ومستمرة بين المهرجان والأتيليه، موجها الشكر إلى الفنان مصطفى عبد المعطي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الأتيليه، على موافقتهم الكريمة على التعاون الذي لن يتوقف على تقديم العروض فقط، فالفترة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين الجانبين لخدمة الثقافة في الثغر.

وأضاف، أنه سيتم التعاون أيضا من خلال ندوات وورش سينما "نقد وسيناريو" لأعضاء الأتيليه ونادي الفيلم وكل مثقفي السينما بالإسكندرية.

وأُقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 37، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وحملت الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.