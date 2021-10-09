كارين رزق الله: “بدن يلغوا ملعب الغولف ليعمروا محطة كهربا ‏ببلد ما ‏في كهربا”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

غرّدت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله عبر “تويتر” وقالت: ‏‏”بدن يعمروا محطة كهربا بملعب الغولف ببيروت! بدن يلغوا ملعب ‏الغولف ليعمروا محطة كهربا ما رح تجيب الكهرباء ببلد ما في كهربا”.‏

يذكر ان النائب عماد واكيم كشف ‏سابقاً عن أن “حزب الله” يريد بناء ‏معمل كهرباء في نادي الغولف في بيروت، وذلك بسبب قربه من السفارة ‏الايرانية.‏

وقال واكيم عبر “تويتر”: نادي الغولف في بيروت معلم من المعالم ‏الثقافية الرياضية التاريخية في لبنان، من غير المسموح التفكير بالغائه ‏تحت اي حجة كانت معمل كهرباء او معمل صواريخ! فليقلع حزب الله ‏عن هذا الطرح في هذا الوقت العصيب لتحجج بمعمل كهرباء، نحن نعلم ‏ان خلفية الطرح هي موقع الملعب قرب السفارة الإيرانية”.‏