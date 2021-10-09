كارين رزق الله: “بدن يلغوا ملعب الغولف ليعمروا محطة كهربا ‏ببلد ما ‏في كهربا”‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين
كارين رزق الله
غرّدت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله عبر “تويتر” وقالت: ”بدن يعمروا محطة كهربا بملعب الغولف ببيروت! بدن يلغوا ملعب الغولف ليعمروا محطة كهربا ما رح تجيب الكهرباء ببلد ما في كهربا”.
يذكر ان النائب عماد واكيم كشف سابقاً عن أن “حزب الله” يريد بناء معمل كهرباء في نادي الغولف في بيروت، وذلك بسبب قربه من السفارة الايرانية.
وقال واكيم عبر “تويتر”: نادي الغولف في بيروت معلم من المعالم الثقافية الرياضية التاريخية في لبنان، من غير المسموح التفكير بالغائه تحت اي حجة كانت معمل كهرباء او معمل صواريخ! فليقلع حزب الله عن هذا الطرح في هذا الوقت العصيب لتحجج بمعمل كهرباء، نحن نعلم ان خلفية الطرح هي موقع الملعب قرب السفارة الإيرانية”.