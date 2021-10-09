أسرار أحمد السقا ومفاجآت فيفي عبده.. طرح برومو “حبر سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت قناة “القاهرة والناس” البرومو الأول من برنامج “حبر سري”، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم قريباً.

وظهر بالبرومو النجم أحمد السقا، الذي كشف عن العديد من الكواليس والأسرار، كما ظهرت فيفي عبده، التي سوف تكشف عن العديد من المفاجآت خلال الحلقة.

ويحمل “حبر سري” عنوان “هتشوف النجوم في عز الضهر”، لما يُخفيه من تصريحات خلال الحلقات.

وكشف البرومو عن استضافة عدد آخر من النجوم المصريين والعرب من بينهم: راغب علامة، درة، ليلى علوي، محمود كهربا، حسام البدري، عمرو سعد، نيللي كريم، آسر ياسين، أصالة نصري، وأمير كرارة.