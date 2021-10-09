بإطلالة غريبة جديدة.. قصي خولي يثير الجدل على السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكد الضجّة، التي أثارها الفنان السوري قصي خولي بإطلالته في حفل توزيع جوائز الـ”موركس دور”، تهدأ حتى عاد ليُثير مجدّداً ضجّة أخرى حول لوكه الجديد في مسلسل “الوسم”.

ونشر خولي فيديو من كواليس التحضير لمسلسل “الوسم”، حيث ظهر بشنب رفيع وخصلات شعر مموّجة باللون الأسود على عكس إطلالته في الـ”موركس دور”، التي تعود إلى دوره في مسلسل “توتر عالي”، الذي سيُعرض قريباً على “شاهد VIP”. وقد ظهر بشعر نحاسيّ اللون وشارب كثيف.

قصي علّق على الفيديو، الذي نشره على “إنستغرام” قائلاً: “بلّشنا “الوسم” والله ولي التوفيق”.

قصي الذي بات مؤخراً يحرص مع كلّ دور على تغيير جلده تماماً، وتقديم كلّ شخصية يجسّدها بـ”لوك” مختلف، أثار إعجاب محبّيه الذين أثنوا على تفوّقه وإبداعه. جدير بالذكر أن حفل الـ”موريكس دور” أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.