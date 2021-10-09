” راحت معاه روحي ” .. إيمي طلعت زكريا تحيي الذكرى الثانية على وفاة والدها

كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - أحيت الممثلة الشابة ” إيمي طلعت زكريا ” الذكرى السنوية الثانية على وفاة والدها الفنان ” طلعت زكريا ” والتي توافق يوم الثامن من شهر أكتوبر .

فنشرت إيمي طلعت زكريا صورة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيها وهي تقرأ القرآن الكريم من أمام قبر والدها .

وكتبت في تعليقها عليها : ” 8 أكتوبر 2019، زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجة في دنيتي وراحت معاه روحي .. من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زي زمان ” .

وتابعت إيمي طلعت زكريا : ” بس ربنا حنين أوي وبيصبرني وبيقويني .. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا .. في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس .. ادعولوا من فضلكم ” .