كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - أحيت الممثلة الشابة ” إيمي طلعت زكريا ” الذكرى السنوية الثانية على وفاة والدها الفنان ” طلعت زكريا ” والتي توافق يوم الثامن من شهر أكتوبر .
فنشرت إيمي طلعت زكريا صورة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيها وهي تقرأ القرآن الكريم من أمام قبر والدها .
وكتبت في تعليقها عليها : ” 8 أكتوبر 2019، زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجة في دنيتي وراحت معاه روحي .. من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زي زمان ” .
وتابعت إيمي طلعت زكريا : ” بس ربنا حنين أوي وبيصبرني وبيقويني .. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا .. في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس .. ادعولوا من فضلكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” راحت معاه روحي ” .. إيمي طلعت زكريا تحيي الذكرى الثانية على وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.