للمرة الأولي تعرفوا علي زوج الفنانة دينا فؤاد المنتج والمخرج الشهير.. وشاهدوا جمال إبنتها الشابة – (صور)

كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء، ومن بينهم الفنانة المصرية «دينا فؤاد» التي ظهرت مؤخرًا مع إبنتها “زينة” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد عدة صور تجمعها بإبنتها الوحيدة هنئتها من خلالها بعيد ميلادها وأرفقها بتعليق قالت فيه : «كـل سنه وانتى طيبه يـا اغلى حاجه فى حياتى واحلى حاجه فى دنيتى واعز واغلى حد لقلبى … ربنا يخليكى ليا مش عارفه من غيرك حياتى كــانـت هتبقى عامله ازاى مالتى عليا دنيتى وفرحتى قلبى وعنيه انتى هديه ربنا سبحانه وتعالى ليا اغلى هديه الحمدوالشكر ليك يارب».

وأضافت: « امنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحه ربنا بحميكى ويحفظك من كل شر بحبك قد كل حاجه حلوه وانتى كل حاجه حلوه

» وتفاعل المتابعين مع الصـورة بشكلٍ لافت وأشار الكثيرين إلي الشبه بين الفنانة وإبنتها .

وتزوّجت دينا فؤاد بمنتج ومخرج البرامج «شريف عبد العزيز» بعد قصّة حب نشأت بينهما عندما كانت دينا مقدّمة برامج على قناة الحرّة ، ورزقا بابنتهما الأولى والوحيدة “زينة” في 19 يناير عام 2008 ، وانفصلا الزوجان عام 2010 .

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هذا وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها للنجاح الذى حققته شخصية “مروة”، التى جسدتها فى حكاية “ماريونيت” على شاشة قناة الحياة، ضمن “مسلسل ورا كل باب“، وقالت: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية السريعة حول العمل والشحصيات التى جسدناها والتى أثارت جدلا ومناقشات على منصّات التواصل الاجتماعى.

وأكدت دينا فؤاد أن الحكاية حققت الغرض منها، وبعثت برسالة هامة جدًا لكــل الأزواج والزوجات، ودقت ناقوس الخطر حول العلاقات الزوجية والمخاطر التي تواجهها بسبب الملل، وألقت الضوء على خطر السوشيال ميديا والجروبات التى تؤدى إلى خراب البيوت أحيانا.

وقالت دينا فؤاد: حكاية ماريونيت جذبتنى منذ قرائتى الأولى للسيناريو لأنها تمس الواقع، ووجدتتها برغم أنها حكاية شديدة الخصوصية إلا أن كثيرين سيجدوا أنفسهم وحياتهم وعلاقاتهم فيها.

كما أعربت دينا عن سعادتها بإختيارها لشخصية مروة عن طريق سينرجي والمخرج أحمد صالح مخرج الحكاية، لافتة إلى أن هذه الشخصية جديدة عليها تمامـًا، ولم تجســدهــا من قبل وتحمل انفعالات متشابكة ومشاكل عديدة تعاني منها السيدات المتزوجات.

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