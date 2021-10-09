رفض إخلاء سبيل نجل شاروخان في قضية المخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت محكمة الصلح في مومباي طلب إخلاء سبيل آريان خان نجل نجم بوليوود شاروخان مقابل كفالة مادية، في قضية ضبطه مع ثمانية أشخاص في حفل على متن سفينة سياحية يتعاطون المخدرات.

وأودعت المحكمة آريان خان البالغ من العمر 23 عاماً في سجن “آرثر رود”، حيث قرر توقيفه قضائياًَ مدة 14 يوماً.

قال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، أن الوكالة داهمت الحفل الصاخب على سفينة (كورديليا) في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

وضبط فريق مكتب مكافحة المخدرات مواد مخدرة مع بعض الحاضرين للحفل أثناء مداهمة المكتب السياحي، مثل “إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس”.

وأفاد المكتب أن المشتبه بهم قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم، وملابسهم الداخلية، وحقائبهم.