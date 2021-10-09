تيوا سافاج تكشف تسريب فيديو جنسي لها.. وتعرضها للابتزاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة النيجيرية تيوا سافاج تعرضها للابتزاز المالي بسبب فيديو جنسي تم نشره لها عن طريق الخطأ، من قبل شخص حصل عليه قبيل حذفه.

وقالت Tiwa Savage في تصريحات إعلامية: “إنه ليس شخص يعمل معي بشكل وثيق. ما حدث هو أن الشخص فعل ذلك على ستاب شات ونشره بالصدفة، لكنه سرعان ما حذفه”.

وأضافت: “ومع ذلك، حصل على الفيديو شخص ما قبل أن يتمكن من حذفه. إنه مقطع فيديو قصير جدًا، لكني فيه. لقد اكتشفت الامر للتو. لم أستطع النوم الليلة الماضية”.

وتابعت المغنية: “لقد حاولنا إيقافهم، لكنني قررت لاحقًا أنني سأتكلم في الموضوع لانني لا أخجل منه. هذا شخص أواعده؛ أنا لا أخونه ولا هو كذلك. نحن بالغان”.

وأردفت: “لا أصدق أن هذا يحدث لي. أشعر بجماهيري لأنهم سيضطرون إلى الاستمرار في الدفاع عني. يمكنني إغلاق هاتفي أو جعل شخص ما يدير حسابي حتى لا أرى ذلك، لكن المعجبين سيشعرون بالحاجة إلى حمايتي. أود أن يتجاهل المعجبون بي الأمر”.