أبرزهم ميغان ماركل.. مشاهير شاركوا معاناتهم مع الاضطرابات النفسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوقاتٍ كانت الصحة تعني أن تكون لائقاً بدنياً فقط، لكنَّ الآن جرى توسيع هذا المصطلح ليشمل الصحة النفسية والعقلية أيضاً، وهذا لا يعني أنَّ الأشخاص لم يُعانوا مشكلات تتعلق بالصحة النفسية في الماضي، ولكنَّ الأمر استغرق وقتاً طويلاً حتى يتم الاعتراف بها.

يُذكر أنّ وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر، كما ساهمت تلك المنصات في الانفتاح على تجارب الأشخاص؛ وأسهم المشاهير بالفعل في دور بذلك، عندما شاركوا معاناتهم مع الاضطرابات النفسية، ولقي صدىً لدى الكثيرين الذين كانوا يخوضون صراعات مماثلة.

ونظراً لحلول اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث يتم الاحتفال به في كل عام في 10 أكتوبر، نكشف في هذا التقرير عن هؤلاء النجوم الذين بدأوا الحديث عن الصحة النفسية من خلال مشاركة نضالهم مع العالم.

ديبيكا بادكون

في الوقت الذي كان الحديث فيه قليلاً حول الصحة النفسية، كانت نجمة بوليوود ديبيكا بادكون من بين أوائل الذين انفتحوا على معركتها الخاصة مع الاكتئاب. وفي مقابلة صحفية عام 2015، قالت: “لم أكن أعرف ماذا يجب أن أقوم به، لقد شعرتُ بنوبات من الإحباط الشديد لدرجة أنني كنت أضطر للبكاء الشديد”.

وفي عام 2018، أثناء حديثها لإحدى وكالات الأنباء، قالت بادكون إنَّها تخشى الانتكاسة وأنَّها لم تتغلب تماماً على اكتئابها، وبعد الوفاة المفاجئة للممثل سوسانت سينغ راجبوت، الذي قِيل إنّه كان يحارب مشاكل بالصحة النفسية، بدأت ديبيكا مبادرة “كرر بعدي” على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مقتطفات عن الاكتئاب لتوعية الآخرين.

شاروخان

بالعودة إلى عام 2010، كشف نجم بوليوود شاروخان عن أنّه عانى في وقتٍ ما “الاكتئاب”. وفي إحدى مقابلاته قال “خان”: “لقد عانيتُ الاكتئاب بعد إصابتي بالكتف أثناء تصوير فيلم في عام 2008، وخضعتُ لعملية جراحية في العام التالي… لكنني تعافيتُ منه الآن وأشعر بالسعادة والطاقة”.

ميغان ماركل

في المقابلة المثيرة للجدل مع المذيعة المتألقة أوبرا وينفري في وقتٍ سابق من هذا العام، كشفت ممثلة هوليوود ودوقة ساسكس ميغان ماركل عن صراعاتها النفسية خلال فترة وجودها في قصر باكنغهام. وأعلنت عن أنّها كانت لديها أفكار انتحارية وكانت تفكر في إيذاء نفسها، قبل أن تغادر وزوجها الأمير هاري الأسرة الملكية البريطانية في وقت سابق من هذا العام.

الأميرة ديانا

لم تكن ميغان ماركل الوحيدة من أفراد العائلة المالكة البريطانية التي تحدثت عن الصحة النفسية، وبالعودة إلى التسعينات، كشفت الأميرة ديانا عن أنّها كانت تُعاني اضطراباً في الأكل (الشره العصبي)، وكانت سبباً في انفتاح الكثيرين حول هذا المرض النفسي.

نعومي أوساكا

تحدثت نجمة التنس نعومي أوساكا- وبكل صراحة- عن اضطراباتها النفسية بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام. في ذلك الوقت تحدثت أيضاً عن كيفية تغيير شكل المؤتمرات الصحفية بعد المباراة، لأنّها تضر بصحتها النفسية. وفي وقت لاحق، كشفت أوساكا عن صراعها مع القلق والاكتئاب وقالت إنّها بحاجة لبعض الوقت لتحسين لعبتها.

دواين جونسون

في مقابلة صحفية مع النجم الأميركي دواين جونسون، الملقب بـ “ذا روك”، أشار هذا الأخير إلى أن فشله في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية عندما كان في سن الـ23، قاده إلى معركة مع الاكتئاب وقال:” وجدت أن الذين يعانون من الاكتئاب ليسوا وحدهم. وليسوا هم فقط أول من يعانونه. كنت أتمنى لو أن هناك شخص في ذلك الوقت يمكن أن ينتشلني ويقول لي إن كل شيء سيكون على ما يرام”.