شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لأبطال فيلم "التحدى" بعد وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميترى روجوزين، اليوم السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صحة الممثلين المشاركين في الرحلة التى وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، جيدة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشر روسكوسموس، صورة لطاقم فيلم "التحدى"، التقطها خلال اتصال فيديو معهم، وعلق عليها: "يلاحظ الأطباء أن صحة المشاركين في الرحلة الفضائية جيدة، الرحلة طبيعية، وهم يعملون وفقا لبرنامج معتمد سابقا".



بيان رئيس الشركة عبر فيس بوك

ويتكون طاقم فيلم "التحدي" من الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنتون شكابلروف، الذين وصلوا إلى المدار على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس -19".



طاقم عمل فيلم التحدى

ويعد فيلم التحدى أول فيلم روائي طويل يتم عرضه في الفضاء، ويأتي وصول هذا الطاقم، إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترا، بعد أسابيع فقط من إطلاق أول طاقم كامل من المدنيين إلى الفضاء على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس، الأمر الذي يضيف عنصرا للمنافسة المستمرة منذ عقود في مجال رحلات الفضاء بين روسيا والولايات المتحدة.

ويعتبر الفيلم الروائي "التحدي"، وهو جزء من مشروع علمي وتعليمي كبير، ضمن مخطط روسي لتصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية حول مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء.