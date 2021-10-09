شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يتصدر تريند يوتيوب بـ 3 أغان من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية ولا ليلة من لياليك من ألبومه الجديد، وتصدرت الأغنية تريند رقم 1 وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من يوميين، وتصدرت أغنية مش قادر أنسى التريند واحتلت رقم 3 وتصدرت أغنيته بنفارق من الألبوم الجديد تريند رقم 5 على يوتيوب.



حماقى أغنية بنفارق



محمد حماقى





وطرح النجم محمد حماقي، الخميس الماضى، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".

وكان النجم محمد حماقى، قد كشف عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.