شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فركش تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" للفنان شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان شريف منير من تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، اليوم السبت ويودع فريق العمل التصوير بعد الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، حيث يواصل مخرج العمل من مونتاج ومكساج الحلقات تزامنًا مع عرضه على قناة on، من إخراج محمد حماقى، ولاقى المسلسل إشادات كبيرة منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن العمل يتناول المشاكل الأسرية والزوج والزوجة، فضلاً عن حياة الأبناء بكل تفاصيلها.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

ويعرض مسلسل "إجازة مفتوحة" يوميًا عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد في الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.







